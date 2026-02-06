O envelhecimento da população brasileira é uma realidade cada vez mais evidente. Com mais pessoas acima dos 60 anos, cresce também a demanda por ações públicas que garantam não apenas qualidade de vida, mas também maior segurança financeira. Em um cenário de aumento do custo de vida e avanço do endividamento, mecanismos de isenção e descontos se tornaram fundamentais para aliviar o orçamento de quem já chegou à terceira idade.

Descontos e isenções que fazem diferença no orçamento

Diversos benefícios voltados a idosos ajudam a reduzir gastos mensais e o peso de impostos. Eles estão presentes em áreas como energia elétrica, tributos municipais e obrigações com a Receita Federal. Apesar disso, muitos ainda desconhecem que têm direito a essas vantagens, o que acaba impedindo o acesso a economias importantes.

Um dos principais programas em vigor é a Tarifa Social de Energia Elétrica. A iniciativa federal garante abatimentos automáticos na conta de luz para famílias de baixa renda inscritas no Cadastro Único. Idosos a partir de 65 anos que recebem o Benefício de Prestação Continuada entram nesse grupo de forma direta. No caso de comunidades indígenas e quilombolas, o benefício é ainda maior, com isenção total até determinado consumo mensal e desconto progressivo nas faixas seguintes.

Para não perder o direito, é essencial manter os dados atualizados no CadÚnico e conferir se a fatura de energia já reflete a tarifa reduzida.

IPTU e regras definidas pelos municípios

Outra possibilidade de economia está relacionada ao Imposto Predial e Territorial Urbano. Em muitas cidades, idosos podem solicitar isenção do IPTU do imóvel onde residem, desde que atendam aos critérios de renda e valor venal estabelecidos pela legislação municipal. O pedido costuma exigir documentos pessoais, comprovantes de renda e informações sobre o imóvel.

Imposto de Renda e proteção financeira

Na esfera federal, aposentados e pensionistas podem ter isenção do Imposto de Renda caso os rendimentos anuais fiquem abaixo do limite estipulado pela Receita Federal. Mesmo assim, a entrega da declaração continua obrigatória dentro do prazo legal.

Além dos benefícios tributários, a Lei do Superendividamento, em vigor desde 2021, oferece proteção adicional aos idosos. A norma permite a renegociação conjunta de dívidas e estabelece limites para o comprometimento da renda mensal, evitando que gastos excessivos comprometam a subsistência dessa parcela da população.