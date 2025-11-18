O Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) é um dos principais tributos pagos pelos brasileiros, mas muita gente não sabe que alguns grupos — incluindo idosos — têm direito a redução ou até mesmo isenção. Em diversos municípios, esse benefício pode chegar a 100%, conforme as regras locais. Entre os contemplados, os idosos estão entre os mais protegidos pela legislação.

O Estatuto da Pessoa Idosa estabelece que pessoas acima de 60 anos devem ter prioridade em políticas que assegurem dignidade e qualidade de vida, o que inclui medidas voltadas à moradia. Por isso, muitas cidades oferecem desconto ou isenção do IPTU para quem já passou dessa faixa etária, desde que os requisitos municipais sejam atendidos.

Na maioria dos casos, a isenção é concedida a idosos que possuem apenas um imóvel, utilizam a residência como moradia própria e têm renda limitada, geralmente de até dois ou três salários mínimos — embora esses critérios possam variar bastante de uma cidade para outra. Em algumas regiões, também é exigido que o imóvel seja de baixo valor venal, reforçando o caráter social do benefício.

Para solicitar o desconto ou isenção, o idoso deve procurar a prefeitura ou acessar o portal oficial do município, reunir a documentação necessária e fazer o pedido dentro do prazo estipulado. Quando aprovado, o alívio financeiro pode representar uma grande diferença no orçamento mensal, especialmente para quem vive com renda fixa.

Como funciona a análise e aprovação do benefício

A avaliação para concessão da isenção ou desconto no IPTU costuma passar por uma análise detalhada da situação econômica e cadastral do idoso. As prefeituras verificam se o imóvel está devidamente registrado, se não há dívidas pendentes e se o requerente realmente se enquadra nos critérios estabelecidos pela legislação municipal.

Em muitos casos, também é feita uma verificação anual para confirmar que as condições permanecem as mesmas, garantindo que o benefício continue sendo direcionado a quem realmente precisa. Além disso, alguns municípios oferecem atendimento prioritário para idosos durante o processo de solicitação, facilitando o acesso às informações e agilizando os trâmites burocráticos.