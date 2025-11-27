Beneficiários do INSS que deixam o pagamento sem movimentação por mais de 60 dias podem ter o benefício suspenso, o que já preocupa especialistas em seguridade social. O sistema interrompe os repasses de quem recebe por cartão magnético e não realiza o saque no período previsto, já que a falta de movimentação é interpretada como abandono do benefício.

Nesses casos, o valor retorna aos cofres do INSS para evitar pagamentos indevidos, fraudes ou uso irregular dos recursos. A regra vale apenas para quem faz o saque presencialmente com o cartão, e o órgão reforça que esse controle é necessário para garantir a segurança na liberação do dinheiro.

No entanto, nos últimos anos, o órgão identificou diversos casos de benefícios depositados e jamais sacados, o que levou ao reforço do monitoramento das movimentações. O INSS atua para proteger o sistema e evitar pagamentos a segurados falecidos ou a pessoas que já não têm direito ao benefício, motivo pelo qual a suspensão após 60 dias passou a ser um procedimento administrativo padrão.

Contudo, se o segurado estiver impossibilitado de ir ao banco por doença grave, limitação física, internação ou risco de contaminação, ele pode nomear um procurador para sacar o benefício com autorização formal. Assim, o pagamento segue ativo mesmo quando a condição de saúde impede o comparecimento à agência ou ao caixa eletrônico.

Como evitar a suspensão e garantir a continuidade do benefício

Para não correr o risco de ter o pagamento interrompido, o INSS orienta os idosos a manterem atenção às datas de saque e verificarem regularmente a movimentação da conta. Mesmo quem não utiliza o dinheiro com frequência deve efetuar pelo menos um saque dentro do prazo de 60 dias para demonstrar que o benefício está sendo utilizado de forma regular.

Além disso, é fundamental que o segurado mantenha seus dados atualizados no INSS e procure a agência ou o representante responsável sempre que houver mudança de endereço, telefone ou condição de saúde. Essas medidas simples ajudam a evitar bloqueios indevidos e garantem que o pagamento continue sendo realizado sem interrupções.