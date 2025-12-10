Milhares de entregadores têm motivos para celebrar: o iFood confirmou o pagamento de um bônus especial de até R$ 3.000 aos profissionais neste mês de dezembro. O anúncio reconhece e valoriza a dedicação e a regularidade de quem trabalha diariamente nas ruas do país.

O programa Super foi desenvolvido para identificar, recompensar e incentivar os entregadores mais comprometidos com a plataforma. A iniciativa analisa o desempenho mensal e, no início de cada mês, considera a performance dos últimos três meses — levando em conta tanto o volume de entregas quanto o número de semanas em que o entregador manteve o Score 3.

Para receber um dos selos de reconhecimento — Ouro ou Diamante — o entregador precisa, obrigatoriamente, somar ao menos 8 semanas em Score 3 no período avaliado. Esse critério garante que apenas os profissionais que mantêm um desempenho consistente ao longo do tempo tenham acesso aos melhores benefícios e aos bônus mais elevados.

Em dezembro, o iFood vai premiar os entregadores mais dedicados com um bônus que pode chegar a R$ 3.000. O valor, que funciona como um acréscimo ao repasse habitual, varia de acordo com a quantidade de selos acumulados no programa. Cada selo é concedido conforme o desempenho do entregador e pode ser convertido em dinheiro.

Cronograma de pagamentos do iFood

O pagamento do bônus será feito em datas definidas e varia de acordo com o número de selos acumulados e a cidade de atuação do entregador:

8 de dezembro: para quem possui de 13 a 14 selos (Grande São Paulo, Santos e São Paulo) e de 9 a 10 selos (Belo Horizonte, Rio de Janeiro e Salvador).

10 de dezembro: para entregadores com 11 a 12 selos (Grande São Paulo, Santos e São Paulo) e de 7 a 8 selos (Belo Horizonte, Rio de Janeiro e Salvador).