Um dos locais mais exclusivos dos Estados Unidos voltou a ser notícia após a compra de uma mansão avaliada em cerca de R$ 887 milhões. O imóvel fica em Indian Creek, uma ilha privada na região da Baía de Biscayne, em Miami. O local é conhecido como “bunker dos bilionários” por abrigar apenas algumas residências e um seleto grupo de moradores.

Os novos proprietários são Mark Zuckerberg, fundador da Meta, e a esposa dele, Priscilla Chan. Segundo a Bloomberg News, a negociação superou marcas anteriores do setor imobiliário da região.

Foto: Wikimedia Commons

Recorde histórico

Mesmo com a mansão de Mark e Priscilla ainda não finalizada, ela já entrou para a lista das propriedades mais caras da história local. Até então, uma das vendas mais altas registradas havia sido da mansão do empresário Vlad Doronin, que alcançou US$ 120 milhões.

Especialistas do setor imobiliário avaliam que a tendência é que as novas vendas na região ultrapassem a casa dos US$ 100 milhões.

Nos últimos anos, outros nomes ligados ao setor de tecnologia também passaram a investir pesado em imóveis na Flórida, movimento atribuído, em parte, por mudanças tributárias e pela busca por mais privacidade e segurança.