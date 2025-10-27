A imigração venezuelana no Brasil tem se destacado como o maior movimento migratório da história recente do país. Em 2022, os venezuelanos ultrapassaram os portugueses, que ocupavam a posição de maior grupo estrangeiro até então, totalizando 271,5 mil pessoas.

Esse aumento significativo reflete a crise política, econômica e social enfrentada pela Venezuela, que impulsionou milhares de cidadãos a buscar refúgio em nações vizinhas, com o Brasil sendo um dos principais destinos. A Operação Acolhida, iniciada em 2018, tem sido fundamental nesse processo, oferecendo apoio humanitário e promovendo a interiorização dos migrantes.

Após os venezuelanos e portugueses, as populações estrangeiras mais expressivas no Brasil incluem bolivianos (80,3 mil), paraguaios (58,3 mil), haitianos (57,4 mil) e argentinos (42,6 mil). No total, os latino-americanos somam cerca de 646 mil pessoas, representando aproximadamente dois terços de todos os estrangeiros e naturalizados no país.

Entre os imigrantes de fora da América Latina, destacam-se, além dos portugueses, japoneses (39 mil), italianos (30,2 mil), chineses (23,8 mil), estadunidenses (23,3 mil) e espanhóis (23,1 mil). O estado de Roraima, vizinho da Venezuela, se sobressai por ter a maior proporção de estrangeiros em sua população, chegando a cerca de 12% em 2022.

Perfil e distribuição dos imigrantes no Brasil

A diversidade de imigrantes no Brasil reflete tanto a proximidade geográfica quanto as oportunidades econômicas e sociais oferecidas pelo país. Enquanto a maior parte dos estrangeiros vem da América Latina, como venezuelanos, bolivianos e paraguaios, há também grupos significativos de outras regiões, incluindo japoneses, italianos, chineses e norte-americanos.

A concentração de estrangeiros varia bastante entre os estados. Roraima, por exemplo, destaca-se como o estado com maior proporção de imigrantes em relação à população local, com cerca de 12% em 2022, enquanto outros estados recebem comunidades menores, mas igualmente importantes para a formação do mosaico cultural e social do Brasil.