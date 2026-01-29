Mesmo antes da divulgação oficial do prazo e das regras, o Imposto de Renda 2026 já começa a chamar a atenção dos contribuintes. Algumas mudanças já estão no horizonte, enquanto outras ainda geram expectativa, e, nesse cenário, dúvidas recorrentes voltam a surgir ano após ano.

Para quem tem pouco tempo ou pouca familiaridade com o tema, compreender o que já pode ser observado desde agora nem sempre é tarefa simples. Muitas das confusões não vêm de novas regras, mas de detalhes da rotina financeira que passam despercebidos e acabam se transformando em problemas no futuro.

Entre os pontos que costumam gerar mais incerteza estão quem deve declarar, quais rendimentos precisam ser informados e como declarar corretamente bens, investimentos e despesas dedutíveis. Situações como trabalhos temporários, rendas extras, aplicações financeiras e mudanças patrimoniais ao longo do ano frequentemente levantam questionamentos e exigem atenção redobrada do contribuinte.

Diante desse cenário, especialistas recomendam organização antecipada de documentos, comprovantes de rendimentos e despesas, além do acompanhamento das atualizações divulgadas pela Receita Federal. A preparação prévia ajuda a evitar erros, reduzir o risco de cair na malha fina e tornar o processo de declaração mais simples quando o prazo oficial for aberto.

Quem deve declarar e quais informações entram no Imposto de Renda

Estão obrigados a declarar o Imposto de Renda os contribuintes que se enquadram nos critérios estabelecidos pela Receita Federal, como aqueles que tiveram rendimentos tributáveis acima do limite anual, receberam rendimentos isentos ou tributados exclusivamente na fonte acima do valor definido, ou realizaram operações que envolveram ganho de capital e investimentos.

Mudanças patrimoniais, como compra e venda de imóveis ou veículos, também costumam tornar a declaração obrigatória. Na declaração, é necessário informar corretamente salários, aposentadorias, aluguéis, rendas extras, aplicações financeiras e investimentos, além de detalhar bens e direitos de forma atualizada.

Já as despesas dedutíveis, como gastos com saúde, educação e dependentes, devem ser lançadas com atenção e comprovadas por documentos, garantindo o correto cálculo do imposto e reduzindo o risco de inconsistências junto à Receita Federal.