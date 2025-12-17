Embora o Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) seja uma obrigação comum para motoristas no Brasil, existem países onde os proprietários de veículos não precisam arcar com essa taxa. Lugares como Mônaco, Emirados Árabes Unidos, Bahamas e Bahrein oferecem regimes fiscais que isentam completamente os donos de carros.

Em Mônaco, por exemplo, a isenção de impostos sobre veículos faz parte de uma política fiscal que atrai indivíduos de alto poder aquisitivo, reforçando o perfil de luxo e exclusividade do principado. Além disso, a ausência do imposto reduz custos para os residentes, que já enfrentam um dos mercados imobiliários mais caros do mundo.

Nos Emirados Árabes Unidos, a situação é semelhante: proprietários de veículos não pagam impostos anuais como o IPVA brasileiro. A arrecadação do governo depende mais de outros tributos e receitas, permitindo que a manutenção da frota de carros continue atrativa para residentes e turistas.

Já em países como Bahamas e Bahrein, a isenção do imposto sobre veículos reflete uma política de incentivo à posse de carros, essencial para regiões onde o transporte público ainda é limitado ou pouco desenvolvido. Nessas localidades, o foco do governo está em estimular a economia e o consumo, em vez de tributar a propriedade de automóveis.

Esses exemplos mostram que a cobrança de impostos sobre veículos não é uma regra universal. Enquanto no Brasil o IPVA é uma fonte importante de receita estadual, em outros países ele simplesmente não existe, oferecendo uma perspectiva diferente sobre mobilidade e tributação.

Países sem IPVA: como funcionam as isenções

A ausência do imposto sobre veículos em países como Mônaco, Emirados Árabes Unidos, Bahamas e Bahrein permite que os proprietários reduzam significativamente seus custos anuais com automóveis. Em muitos casos, a medida está ligada a políticas fiscais mais amplas, que buscam atrair investidores, turistas e residentes de alto poder aquisitivo.

Essas isenções também têm impacto direto na economia local e no comportamento dos moradores. Com menos encargos financeiros relacionados aos carros, há maior liberdade para adquirir veículos de luxo ou ampliar a frota pessoal, ao mesmo tempo em que o governo direciona suas receitas para outras áreas, como infraestrutura, turismo e serviços públicos.