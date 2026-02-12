A influenciadora digital Vivianne Noronha, mãe de três filhos do funkeiro MC Poze do Rodo, comemorou recentemente a compra de uma mansão avaliada em R$ 3,5 milhões no Rio de Janeiro, um marco importante para sua vida pessoal e profissional. Ela adquiriu o imóvel aos 20 anos, destacando nas redes sociais que a conquista representa uma forma de mudar a realidade da sua família.

Localizada em um condomínio de alto padrão na Zona Oeste do Rio, a casa possui diversos ambientes amplos, incluindo seis suítes, sala de cinema, área gourmet, piscina e sauna, e passa por reformas para adaptação ao estilo de vida da influenciadora e de seus filhos. Vivianne disse que cada detalhe da reforma é pensado para tornar o lar ainda mais especial, fruto do trabalho e do esforço dela.

A compra chamou atenção não só pelo tamanho e valor do imóvel, mas também pelo fato de Vivianne ter conseguido realizar esse sonho tão jovem, investindo sua presença nas redes sociais para construir um patrimônio substancial. Apesar de estar separada de Poze, ela continuou ativa nas plataformas digitais e viu sua carreira crescer, o que contribuiu para essa conquista.

No entanto, o momento também foi marcado por investigações envolvendo a influenciadora, que foi alvo de uma operação da polícia civil do Rio de Janeiro por supostos sorteios ilegais nas redes sociais — com mandados de busca e apreensão cumpridos na mansão. Apesar disso, Vivianne segue em foco nas mídias sociais e nos comentários do público sobre sua trajetória.

Mansão combina sofisticação e área de lazer completa

A residência comprada por Viviane Noronha chama atenção pela dimensão e pela infraestrutura. O imóvel conta com seis suítes espaçosas, oferecendo conforto e privacidade tanto para a família quanto para visitas. O projeto valoriza ambientes integrados, com salas de estar e jantar amplas, ideais para momentos de convivência e recepções.

A área de lazer se destaca como um dos principais atrativos da propriedade. A mansão dispõe de piscina, sauna e um espaço gourmet completo, ideal para reunir familiares e receber amigos. O imóvel também conta com uma sala de cinema, característica comum em residências de alto padrão, que pode servir tanto para entretenimento quanto para a produção de conteúdo audiovisual.