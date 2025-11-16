A multa por quebra de contrato de aluguel costuma preocupar inquilinos que precisam se mudar antes do término do contrato, podendo chegar a até três meses de aluguel e impactar bastante o orçamento. No entanto, poucos sabem que a Lei do Inquilinato prevê situações em que é possível deixar o imóvel sem pagar qualquer penalidade.

O motivo mais comum e protegido por lei é a transferência de trabalho comprovada. Caso você seja deslocado para outra cidade ou estado pela empresa, basta apresentar documento oficial que comprove a mudança. A legislação entende que ninguém deve ser prejudicado financeiramente por uma decisão profissional necessária.

Problemas estruturais graves que comprometam a habitabilidade do imóvel também permitem que o inquilino fique isento da multa. Infiltrações intensas, falhas elétricas que representem risco, infestação de pragas não solucionada pelo proprietário ou falta de serviços essenciais, como água e luz devido à negligência do dono, são motivos legítimos para a rescisão.

Nessas situações, é importante notificar o proprietário por escrito, estipular um prazo para correção e, caso o problema não seja solucionado, rescindir o contrato sem penalidades. Além disso, cláusulas abusivas no contrato podem invalidar a obrigação de pagar multa. Se o contrato contiver exigências ilegais ou desproporcionais, um advogado pode pleitear a nulidade parcial.

Dica importante: sempre registre todas as solicitações de reparo ou notificações por e-mail, carta registrada ou aplicativos de mensagens, guardando os comprovantes. A documentação é sua maior aliada em eventuais disputas judiciais.

Além disso, é recomendável consultar um advogado especializado em direito imobiliário antes de tomar qualquer decisão, já que cada situação possui particularidades que podem fortalecer ou enfraquecer sua posição legal.