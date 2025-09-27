O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) disponibilizou, desde a tarde desta quarta-feira (16), a consulta ao valor da primeira parcela do 13º salário de aposentados, pensionistas e demais beneficiários. A verificação pode ser feita pelo site ou aplicativo Meu INSS, mediante login com senha cadastrada no Gov.br.

A gratificação natalina terá suas duas parcelas antecipadas, em abril e maio, conforme decreto do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, repetindo a prática adotada desde 2020.

Datas de pagamento

De acordo com o calendário oficial, a primeira parcela será creditada entre 24 de abril e 8 de maio, e a segunda cairá nas contas entre 26 de maio e 6 de junho. O cronograma segue o número final do benefício (sem considerar o dígito).

Quem já recebia a aposentadoria em janeiro terá direito ao valor integral do 13º, sendo metade paga na primeira etapa e o restante na segunda. Nesta última, poderá incidir desconto de Imposto de Renda, caso o segurado esteja sujeito à tributação.

Como consultar os valores

No aplicativo ou site Meu INSS, o segurado deve acessar a área “Extrato de Pagamento de Benefício”. O sistema exibe o valor da aposentadoria, pensão ou auxílio sob o código 101, enquanto o 13º aparece no código 104. Quem possui empréstimo consignado também encontra os descontos no mesmo extrato. É possível ainda baixar o documento em PDF.

Quem tem direito ao benefício

O 13º salário é pago a todos os segurados da Previdência Social, exceto beneficiários do BPC (Benefício de Prestação Continuada) e da Renda Mensal Vitalícia. Para quem se aposentou após fevereiro, o valor será proporcional aos meses de recebimento até o fim do ano. Já no caso de auxílio-doença, o cálculo também considera a duração do benefício.

Impacto para os segurados

A medida garante um reforço no orçamento das famílias ainda no primeiro semestre, permitindo que aposentados e pensionistas se organizem melhor financeiramente. Além disso, a antecipação deve aquecer o consumo, movimentando setores do comércio e serviços em todo o País.