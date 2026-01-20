Após quatro anos desde a realização de seu último concurso, o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) pode finalmente abrir uma nova oportunidade para candidatos que desejam ingressar na autarquia por meio de um novo certame, cuja aplicação pode ocorrer neste ano.

De acordo com o que foi divulgado, o INSS pretende oferecer cerca de 8.500 vagas, distribuídas em todas as regiões do Brasil, e promete fornecer remunerações que podem ultrapassar R$ 10 mil, considerando vencimentos e benefícios, dependendo do nível dos candidatos.

Vale destacar que apenas dois cargos devem ser oferecidos nesta próxima oportunidade. Todavia, para garantir a remuneração máxima, os candidatos interessados em participar do concurso devem se inscrever para as vagas de Analista do Seguro Social.

Além disso, também é importante lembrar que o cargo só poderá ser assumido por profissionais que possuem formação superior em áreas como Administração, Direito, Contabilidade, Estatística e Tecnologia da Informação.

O conteúdo programático da avaliação também deve apresentar diferenças, exigindo um conhecimento muito mais aprofundado dos interessados. Sendo assim, para assumir o cargo, é fundamental que os candidatos já comecem a se preparar.

Cargo de técnico do INSS apresenta menos concorrência

Apesar da generosa remuneração, a disputa pelo cargo de Analista do Seguro Social pode ser acirrada, tendo em vista que, no total, a oportunidade está oferecendo apenas 1.500 vagas para candidatos em todo o país.

Por outro lado, aqueles que buscam uma opção mais acessível poderão se inscrever para o cargo de Técnico do Seguro Social, que deverá ofertar cerca de 7 mil vagas e exigir apenas formação de nível médio.

É importante ressaltar que, embora conte com menos exigências, o cargo é igualmente vantajoso, pois o INSS não só assegurou um auxílio-alimentação de R$ 1 mil, como ainda está oferecendo salários que podem ultrapassar os R$ 7 mil.

Concurso INSS 2026: como se inscrever?

Até o momento, as inscrições para o novo concurso do INSS ainda não foram liberadas. Porém, sua realização está oficialmente confirmada, pois a autarquia solicitou a autorização ao Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI) previamente.

A previsão é que o edital seja publicado a partir do próximo mês. Com isso, o INSS deve divulgar as informações completas, incluindo a banca responsável pela realização do certame, prazos de inscrição e isenção e datas de aplicação das provas.