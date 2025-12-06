Trabalhadores que exercem funções de alto risco ou em condições insalubres continuam podendo solicitar a aposentadoria especial com regras diferenciadas em 2025. O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) mantém o direito ao benefício para um grupo restrito de sete profissões, permitindo a concessão após apenas 15 anos de contribuição, desde que o segurado tenha atingido a idade mínima de 55 anos.

A norma é voltada a profissionais submetidos de forma permanente a agentes nocivos à saúde, em ambientes de trabalho considerados extremos. A legislação previdenciária reconhece que determinadas atividades — especialmente as ligadas à mineração subterrânea — provocam um desgaste físico e biológico muito maior do que o comum, justificando condições especiais de aposentadoria.

Por isso, o tempo de contribuição necessário é reduzido, permitindo que esses trabalhadores deixem o ambiente de risco mais cedo e preservem melhor sua saúde e qualidade de vida. Para garantir o direito ao benefício, não basta atuar na atividade: é fundamental comprovar a exposição aos agentes nocivos por meio de documentação técnica adequada.

O pedido pode ser feito de forma totalmente digital, porém a análise do INSS é criteriosa e depende da precisão e da consistência dos documentos apresentados pelo segurado. Além disso, a regra dos 15 anos de contribuição é limitada a um grupo reduzido de profissionais, voltada principalmente para atividades de mineração executadas em subsolo.

Funções para a concessão do benefício com tempo reduzido

Britador: Profissional que atua na quebra de rochas em minas subterrâneas.

Carregador de rochas: Responsável pelo manuseio e transporte de materiais extraídos.

Cavouqueiro: Realiza escavações manuais ou com ferramentas simples no subsolo.

Choqueiro: Trabalha na contenção de galerias e túneis para evitar desmoronamentos.

Também fazem parte do grupo outras funções essenciais à frente de lavra, diretamente ligadas à extração do minério. Entre elas estão o mineiro que atua no subsolo, o operador de britadeira subterrânea e o perfurador de rochas em cavernas. Todas essas atividades expõem o trabalhador a condições severas, com riscos elevados para o sistema respiratório e para a audição.