O Ministério da Previdência Social iniciou nesta quarta-feira (24) o pagamento de aposentados e pensionistas do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) referente a setembro de 2025. Para os beneficiários que recebem até um salário mínimo, os depósitos ocorrerão entre 24 de setembro e 7 de outubro.

Já os segurados com renda acima do salário mínimo terão os pagamentos creditados a partir de 1º de outubro. O calendário segue o número final do cartão de benefício, desconsiderando o dígito verificador após o traço. Para quem recebe o salário mínimo, os pagamentos começam pelo benefício com final 1.

Para os beneficiários que recebem acima do salário mínimo, o calendário começa com os cartões com final 1 e 6. No dia seguinte, recebem os finais 2 e 7, e assim sucessivamente. Aposentados e pensionistas do INSS podem consultar o valor do benefício pelo aplicativo “Meu INSS”, pelo site meu.inss.gov.br ou pelo telefone 135.

No atendimento telefônico, disponível de segunda a sábado, das 7h às 22h, o beneficiário deve informar o número do CPF e confirmar os dados cadastrais. Vale lembrar que, com o reajuste do salário mínimo previsto para 1º de janeiro, o valor atualizado só será pago entre o final de janeiro e o início de fevereiro.

Calendário para quem recebe até um salário mínimo

Cartão final 1: pagamento em 24/9

Cartão final 2: pagamento em 25/9

Cartão final 3: pagamento em 26/9

Cartão final 4: pagamento em 29/9

Cartão final 5: pagamento em 30/9

Cartão final 6: pagamento em 1º/10

Cartão final 7: pagamento em 2/10

Cartão final 8: pagamento em 3/10

Cartão final 9: pagamento em 6/10

Cartão final 0: pagamento em 7/10

Calendário para quem recebe acima de um salário mínimo