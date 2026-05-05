A possibilidade de ver o goleiro Alisson Becker novamente com a camisa do Inter voltou a animar os torcedores do clube gaúcho. Nos bastidores, algumas movimentações recentes fizeram crescer a esperança de um reencontro que, há anos, faz parte do desejo da torcida colorada.
Mesmo com essa expectativa, o próximo destino do goleiro não deve ser Porto Alegre. Embora a torcida do Inter espere sua volta, o “retorno” que está sendo discutido agora tem outro destino: a Itália. O país, onde ele já jogou, voltou a ser uma forte possibilidade, e ele pode inclusive assinar com a Juventus.
Mercado europeu em movimento
Com contrato ativo com o Liverpool, Alisson continua sendo muito valorizado no futebol europeu. Atualmente o jogador está passando por um período de recuperação física, mas ele segue reconhecido pela regularidade e segurança dentro de campo, o que mantém seu nome em destaque entre os clubes.
Futuro ainda indefinido
Segundo o site GZH, o próprio jogador já comentou outras vezes que deseja voltar ao clube que o revelou, que é o Inter, porém nunca definiu quando isso deve acontecer. Se a transferência para o Juventus se confirmar, esse retorno ao Brasil deve demorar um pouco mais.
