O técnico Bernardinho divulgou, na última semana, a lista de convocados da Seleção Brasileira de Vôlei Masculino, e um nome específico acabou chamando bastante atenção entre torcedores e especialistas: o oposto Bryan, que encerrou a mais recente edição da Superliga como o maior pontuador da competição.

Bryan se destacou ao longo de toda a temporada nacional não apenas pelo volume de pontos, mas também pela regularidade dentro de quadra e capacidade de decidir partidas em momentos importantes. O desempenho consistente colocou o jogador em evidência e acabou sendo determinante para que recebesse uma oportunidade na seleção principal.

A lista montada por Bernardinho traz uma combinação clara entre nomes mais experientes, que já têm trajetória consolidada com a camisa da seleção, e atletas mais jovens ou em ascensão no cenário nacional. Esse movimento indica um processo de renovação gradual, no qual a comissão técnica busca alternativas e amplia o leque de opções pensando nos próximos ciclos.

Além de Bryan, a lista de Bernardinho contou com nomes como Darlan, Lukas Bergman, Maique e Gabriel Bieler. Eles se juntaram a Honorato, Thierry, Maicon, Barreto, Pureza e Guilherme Voss. Os 11 atletas estão convocados para os treinos da seleção masculina com foco na Liga das Nações (VNL).

Brasil estreia em casa e terá maratona internacional na VNL

A Seleção Brasileira de Vôlei Masculino inicia sua caminhada na Liga das Nações de Vôlei diante da torcida. A estreia acontece no dia 10 de junho, no ginásio Nilson Nelson, em Brasília, contra a Seleção Iraniana de Vôlei Masculino, marcando o primeiro compromisso da equipe na competição.

Após os jogos na capital federal, o Brasil segue para a segunda semana do torneio entre os dias 24 e 28 de junho, em Liubliana. A fase classificatória será encerrada em Chicago, entre 15 e 19 de julho, antes da disputa da fase final, programada para ocorrer em Ningbo, entre 29 de julho e 2 de agosto.