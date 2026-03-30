A tensão no Oriente Médio ganhou um novo capítulo após declarações do presidente do parlamento do Irã, Mohammad Bagher Ghalibaf, que acusou os Estados Unidos de planejarem uma invasão terrestre de forma secreta. Segundo ele, enquanto Washington mantém discursos públicos de negociação, estaria organizando uma ofensiva militar nos bastidores, o que aumentou ainda mais o clima de incerteza na região.

De acordo com Ghalibaf, as forças iranianas já estariam preparadas para um eventual confronto direto. Em tom firme, o político afirmou que os soldados do país aguardam a entrada das tropas americanas para reagir com força total. As declarações indicam que o Irã não pretende ceder às pressões externas e vê qualquer tentativa de avanço militar como uma ameaça direta à sua soberania.

Relatórios internacionais também reforçam a possibilidade de escalada. O jornal The Wall Street Journal apontou que os Estados Unidos avaliam enviar cerca de 10 mil militares adicionais ao Oriente Médio, além de estudar ações estratégicas contra pontos-chave como a Ilha de Kharg, responsável por grande parte das exportações de petróleo iraniano.

Enquanto isso, o cenário segue cada vez mais instável, com impactos globais já sendo sentidos, principalmente no mercado de energia. O fechamento do Estreito de Ormuz, rota essencial para o transporte de petróleo, tem pressionado os preços internacionais.

Escalada militar preocupa o mundo e aumenta risco de conflito global

O avanço das tensões entre Estados Unidos e Irã tem gerado forte preocupação na comunidade internacional, principalmente pelo risco de um confronto direto de grandes proporções. Especialistas alertam que uma invasão terrestre poderia desencadear reações em cadeia, envolvendo aliados e ampliando o conflito para outras regiões do Oriente Médio.

Além do impacto militar, as consequências econômicas também já começam a ser sentidas em diversos países, com a alta no preço do petróleo e instabilidade nos mercados globais. Diante desse cenário, cresce a pressão por soluções diplomáticas que evitem uma guerra prolongada, que poderia afetar não apenas os países envolvidos, mas todo o equilíbrio internacional.