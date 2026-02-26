Com a previsão de abertura para o fim de 2026, o Salg Patacho Exclusive Resort está prestes a inaugurar um novo capítulo no turismo de luxo brasileiro na Praia do Patacho, em Porto de Pedras, litoral norte de Alagoas.

O projeto, que mobiliza um investimento de cerca de R$ 260 milhões, representa uma aposta audaciosa em um formato turístico ainda raro no Brasil: um empreendimento all inclusive com serviço à la carte, combinando exclusividade e alto padrão em uma das praias mais preservadas do Nordeste.

Distribuído em mais de 12 mil metros quadrados de área construída em um terreno de quase sete hectares, o resort terá 120 acomodações que vão desde apartamentos e bangalôs até villas com piscina privativa. A arquitetura, idealizada por nomes como Pedro Motta e Rodrigo Fagá, prioriza a integração com o ambiente natural, ventilação cruzada e uso de materiais locais.

Entre as opções de hospedagem, a Villa Patacho se destaca como a categoria mais exclusiva, com mais de 200 metros quadrados, duas piscinas, sala de cinema e serviços personalizados. As diárias no resort variam — partindo de cerca de R$ 4.200 nos apartamentos — e podem chegar a R$ 13.500 na villa principal, colocando Alagoas em evidência no segmento de turismo ultra-premium.

Além da hospedagem de alto padrão, o modelo All Inclusive Unique promete reinventar o conceito tradicional de all inclusive, com seis espaços gastronômicos, incluindo restaurantes à la carte, gastrobar 24 horas, beach club e serviço de garçom em todos os ambientes.

ssa combinação de luxo, gastronomia e privacidade sinaliza um movimento mais amplo em Alagoas para consolidar o estado como destino de turismo sofisticado, em sintonia com outras iniciativas e com o crescimento do setor no Nordeste.