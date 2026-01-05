Apesar de o Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) ser uma cobrança rotineira para quem possui carro no Brasil, há países em que essa taxa simplesmente não existe. Nações como Mônaco, Emirados Árabes Unidos, Bahamas e Bahrein adotam modelos fiscais que dispensam totalmente os proprietários de veículos desse tipo de imposto.

Em Mônaco, por exemplo, a isenção faz parte de uma estratégia tributária voltada à atração de pessoas com alto poder aquisitivo, reforçando a imagem de sofisticação e exclusividade do principado. A ausência do tributo também ajuda a reduzir despesas para os moradores, que já lidam com um dos custos de vida — especialmente no setor imobiliário — mais elevados do mundo.

Nos Emirados Árabes Unidos, o cenário é parecido: os donos de veículos não precisam arcar com impostos anuais semelhantes ao IPVA cobrado no Brasil. A receita pública é sustentada por outras fontes de arrecadação, o que permite manter o custo de manter um carro mais acessível tanto para moradores quanto para visitantes.

Em países como Bahamas e Bahrein, a ausência do imposto sobre a propriedade de veículos faz parte de uma estratégia para estimular a posse de automóveis, algo fundamental em regiões onde o transporte público é limitado ou pouco eficiente. Nesses casos, a prioridade do governo é impulsionar a economia e o consumo, em vez de onerar os cidadãos com tributos sobre seus carros.

Modelos fiscais alternativos reduzem custo de ter um carro

A exclusão de impostos sobre veículos nesses países está ligada a escolhas estratégicas de política econômica e tributária. Em vez de tributar a posse de automóveis, os governos optam por concentrar a arrecadação em outras áreas, como consumo, turismo, taxas de serviços ou receitas provenientes de setores estratégicos, como energia e finanças.

Esse modelo torna a manutenção de veículos mais acessível e pode influenciar diretamente o padrão de mobilidade da população. Ao aliviar esse tipo de cobrança, esses países criam ambientes mais atrativos para residentes, investidores e turistas, mostrando que é possível financiar o Estado sem impor impostos anuais sobre carros.