A proposta de cessar-fogo apresentada pelo Paquistão como uma possível saída para a guerra entre Irã e Estados Unidos não teve sucesso. Mesmo com a expectativa de reduzir as tensões, o plano foi rejeitado pelos dois lados, mostrando que ainda não há consenso sobre como encerrar a guerra.

O principal motivo da recusa está na forma como cada país enxerga o fim do conflito. Segundo informações da agência estatal iraniana Irna e da Reuters, reproduzidas pelo site O Bairrista, o Irã deixou claro que não aceita uma pausa temporária e quer um acordo definitivo, que realmente encerre a guerra e evite novos confrontos no futuro.

Já os Estados Unidos não descartaram totalmente a ideia de cessar-fogo, mas também não trataram a proposta como uma solução final. Segundo a Reuters e a Axios, para o país, essa seria apenas uma entre várias opções ainda em análise.

Plano que não convenceu

Ainda segundo o site O Bairrista, a proposta apresentada pelo Paquistão previa, em primeiro momento, a interrupção imediata dos ataques, com a reabertura do Estreito de Ormuz, rota de transporte de petróleo essencial para o mercado global. No entanto, esse detalhe gerou impasse, já que o Irã não concorda em reabrir essa rota em troca de um cessar-fogo provisório.

Com a proposta rejeitada, o conflito continua sem um cessar-fogo. As conversas ainda existem, mas sem acordo entre as partes, qualquer tentativa de trégua segue incerta.