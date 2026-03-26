Um vídeo divulgado pela mídia estatal do Irã chamou atenção nas redes sociais ao apresentar uma montagem provocativa envolvendo os Estados Unidos. Intitulado “Uma Vingança para Todos”, o material não mostra um ataque real, mas sim uma construção simbólica que mistura crítica política e elementos visuais impactantes.

A montagem reúne episódios históricos e conflitos associados aos EUA, destacando situações controversas ao longo das últimas décadas. Entre os temas abordados estão a desapropriação de povos nativos, a bomba atômica em Hiroshima durante a Segunda Guerra Mundial e a Guerra do Vietnã. O vídeo também menciona conflitos mais recentes no Iémen, Afeganistão, Iraque e Palestina.

Além das guerras, o conteúdo traz outras acusações e polêmicas envolvendo figuras e episódios marcantes. Um dos trechos faz referência a Jeffrey Epstein, empresário envolvido em escândalos de exploração sexual, reforçando o tom crítico da produção. A montagem busca construir uma narrativa ampla de denúncias contra a atuação norte-americana no cenário global.

Nos momentos finais, o vídeo apresenta a cena mais impactante: um míssil sendo lançado em direção aos Estados Unidos e atingindo a Estátua da Liberdade. Na imagem, o monumento aparece com a figura de Baal no lugar da cabeça original, em um simbolismo forte. Apesar da repercussão, trata-se apenas de uma montagem digital divulgada em meio a tensões diplomáticas.

Escalada do conflito aumenta tensão global e impacto econômico

A divulgação do vídeo ocorre em meio à intensificação do conflito no Oriente Médio. Nesta semana, Israel anunciou a morte do comandante da Marinha da Guarda Revolucionária do Irã, Alireza Tangsiri, apontado como responsável por ações estratégicas no Estreito de Ormuz. A operação faz parte de uma série de ataques que têm atingido figuras importantes da liderança iraniana.

O estreito é uma das rotas mais importantes para o transporte de petróleo no mundo, concentrando cerca de 20% do fluxo global da commodity. O bloqueio e os confrontos na região têm gerado preocupação internacional, tanto pelo risco de novos ataques quanto pelos impactos diretos na economia global, especialmente no preço dos combustíveis e na estabilidade energética.