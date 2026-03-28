Quando se fala em Luciano Camargo, muita gente pensa apenas na carreira musical. Mas a realidade é que o cantor acumulou, ao longo dos anos, um patrimônio que gira em torno de R$ 80 milhões, mostrando que soube transformar a carreira artística em negócios sólidos.

Luciano diversificou suas fontes de renda e passou a investir em diferentes áreas, como no setor imobiliário. O cantor tem participação ativa no setor de construção civil, além de atuar com atividades ligadas ao agronegócio.

Mansões milionárias

Um dos maiores símbolos dessa trajetória de sucesso do artista é uma casa em Alphaville, região nobre da Grande São Paulo, avaliada em cerca de R$ 50 milhões.

A residência tem aproximadamente 2.500 m² de área construída e conta com cinema privativo, academia, quadra esportiva, elevador panorâmico e até um lago artificial.

Outro ponto interessante é que ele também investiu em uma residência fora do Brasil, como forma de diversificar o patrimônio em moeda estrangeira. O cantor possui uma casa em Orlando, nos Estados Unidos, usada por ele e pela família durante viagens

Essa variedade de investimentos ajuda a manter uma renda estável, independentemente da música, uma estratégia comum entre artistas que pensam na longevidade de seu patrimônio.