Luciano Camargo celebrou 53 anos na última terça-feira (20) com uma carreira que vai além dos palcos. Além do sucesso na música sertaneja ao lado do irmão Zezé Di Camargo, o cantor construiu uma expressiva trajetória financeira. Seu patrimônio pessoal é estimado em R$ 77 milhões, valor superior ao do irmão.

A fortuna inclui uma mansão avaliada em R$ 50 milhões, localizada em Alphaville, uma das áreas mais valorizadas da Grande São Paulo. Mesmo com uma agenda ativa de shows, Luciano ampliou seus negócios fora da música e formou uma carteira de investimentos diversificada. O cantor atua no setor de urbanismo e arquitetura em parceria com a esposa, Flávia Fonseca.

Além disso, Luciano mantém participação em empreendimentos da construção civil, como a incorporadora Península International, voltada ao mercado imobiliário do litoral catarinense. O cantor também possui investimentos em galpões logísticos e no setor pecuário.

Embora a marca da dupla seja avaliada em cerca de R$ 200 milhões, a administração individual de seus ativos garantiu a Luciano um patrimônio líquido mais elevado. Isso permitiu que Luciano e sua família investissem na gigante mansão. O imóvel possui cerca de 2.500 m² de área construída e conta com itens de alto valor, como um lustre na sala principal avaliado em R$ 200 mil.

A residência conta com elevador panorâmico, sala de cinema, academia equipada, quadra de tênis e um lago artificial. O imóvel chegou a ser colocado à venda recentemente, mas o cantor sinalizou a intenção de reformar a propriedade e seguir morando no local. A mansão também abriga um espaço exclusivo destinado à coleção de cristais da família.

Luciano Camargo ainda possui casa no exterior

Além da residência fixa no Brasil, Luciano também é proprietário de um imóvel em Orlando, nos Estados Unidos. A casa é utilizada pela família durante períodos de férias e integra sua estratégia de investimento em moeda estrangeira. Diferentemente da mansão em São Paulo, os valores dessa propriedade não foram divulgados.

Aos 53 anos, o cantor segue conciliando a atuação na música gospel e sertaneja com a gestão de seus negócios, adotando um perfil de investidor diversificado e com presença em diferentes setores da economia.