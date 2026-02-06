Luciano Camargo chega aos 53 anos nesta terça-feira, 20, com uma trajetória que vai além dos palcos e dos sucessos sertanejos. Conhecido nacionalmente pela parceria com o irmão Zezé Di Camargo, o cantor construiu ao longo dos anos um patrimônio expressivo fora da música. Estimativas apontam que sua fortuna pessoal gira em torno de R$ 77 milhões, montante que supera, inclusive, o capital individual do irmão.

Patrimônio construído fora dos palcos

Mesmo mantendo uma agenda ativa de shows, Luciano apostou na diversificação de investimentos. Ao lado da esposa, Flávia Fonseca, ele atua em projetos ligados ao urbanismo e à arquitetura, além de ter participação em empreendimentos da construção civil. Um dos exemplos é a incorporadora Península International, com foco em imóveis no litoral de Santa Catarina.

O cantor também direcionou recursos para outros segmentos, como galpões logísticos e a pecuária, ampliando sua presença no setor produtivo. Embora a marca Zezé Di Camargo & Luciano seja avaliada em cerca de R$ 200 milhões, a estratégia individual de gestão de bens garantiu a Luciano um patrimônio líquido robusto e independente.

Mansão de alto padrão em Alphaville

A principal residência do artista fica em uma das áreas mais valorizadas da Grande São Paulo, entre Alphaville e Tamboré. Avaliada em aproximadamente R$ 50 milhões, a mansão impressiona pelas dimensões e pelo nível de sofisticação. São cerca de 2.500 metros quadrados de área construída, com ambientes amplos e estrutura de lazer completa.

O imóvel conta com elevador panorâmico, cinema particular, academia equipada, quadra de tênis e até um lago artificial. Um dos destaques é o lustre da sala principal, estimado em R$ 200 mil. A casa ainda reserva um espaço exclusivo para a coleção de cristais da família. Apesar de já ter sido colocada à venda, Luciano sinalizou recentemente que pretende reformar o imóvel e seguir morando no local.

Casa nos Estados Unidos

Além da propriedade no Brasil, o cantor também mantém um imóvel em Orlando, nos Estados Unidos. A residência é utilizada durante períodos de descanso e funciona como investimento em moeda estrangeira. Os valores relacionados a essa casa, no entanto, não foram divulgados.

Aos 53 anos, Luciano Camargo segue conciliando a carreira musical — entre o sertanejo e o gospel — com uma atuação sólida como empresário e investidor, mantendo presença em diferentes setores da economia.