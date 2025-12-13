O Banco Itaú, uma das maiores instituições financeiras do Brasil, surpreendeu clientes ao anunciar o fechamento de 46 agências em 2026. Segundo o banco, a medida faz parte de um plano de readequação da rede física, motivado pelo crescimento dos serviços digitais e pelo uso cada vez maior de canais online e aplicativos.

O fechamento das unidades afetará cidades de diferentes estados, impactando especialmente clientes que dependem do atendimento presencial. A instituição reforçou que continuará oferecendo alternativas digitais para transações, como Pix, internet banking e caixas eletrônicos, e que manterá atendimento presencial em agências estratégicas.

A notícia gerou preocupação entre clientes, especialmente aqueles que enfrentam dificuldades com o uso de plataformas digitais, como idosos e pessoas com pouco acesso à internet. Especialistas apontam que, embora a migração para o digital seja uma tendência global, o fechamento em massa de agências pode aumentar a desigualdade no acesso a serviços bancários.

Além disso, sindicatos e associações de bancários manifestaram apreensão com os impactos sobre empregos e sobre a qualidade do atendimento. Muitos trabalhadores das agências que serão fechadas terão que ser realocados, e há receio de que parte deles enfrente desligamentos, elevando a tensão em meio à transição para o modelo digital.

