O ator Jackie Chan voltou a ser assunto mundial após reafirmar uma decisão que surpreendeu muitos fãs: ele não pretende deixar sua fortuna para o filho, Jaycee Chan. O patrimônio do astro, acumulado ao longo de décadas de carreira, é estimado em mais de US$ 400 milhões, o equivalente a cerca de R$ 2,1 bilhões.

Segundo o próprio ator, todo esse valor será destinado a instituições de caridade, principalmente por meio da fundação que leva seu nome. A decisão, embora antiga, voltou a ganhar repercussão após novas declarações, nas quais Chan reforçou sua posição de que a fortuna deve ter um impacto social significativo.

O motivo para deixar o filho fora do testamento está ligado à filosofia de vida do artista. Jackie Chan acredita que cada pessoa deve construir seu próprio caminho financeiro, sem depender de heranças. Em suas palavras, se o herdeiro for capaz, conseguirá conquistar sua própria riqueza; caso contrário, poderia acabar desperdiçando o dinheiro.

A decisão gerou debate nas redes sociais e entre fãs ao redor do mundo. Enquanto alguns elogiam a postura filantrópica do ator, outros questionam a escolha de não beneficiar diretamente a família. Ainda assim, Chan mantém sua posição firme, destacando que o legado mais importante não é o dinheiro, mas os valores e o esforço individual.

De onde veio a fortuna do astro

A fortuna de Jackie Chan foi construída principalmente por sua longa e bem-sucedida carreira no cinema. Ele se tornou um dos maiores nomes dos filmes de ação do mundo, estrelando produções de sucesso internacional e acumulando ganhos expressivos com bilheterias, contratos e participações em grandes franquias.

Além do cinema, o ator também diversificou suas fontes de renda ao longo dos anos, investindo em negócios, publicidade e projetos paralelos. Essa combinação de talento, disciplina e visão empresarial foi essencial para transformar Jackie Chan em um dos artistas mais ricos e influentes de sua geração.