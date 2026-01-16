Luxo, velocidade e exclusividade marcam o jatinho particular mais caro do Brasil, capaz de alcançar cerca de 900 km/h e avaliado em US$ 15 milhões — aproximadamente R$ 73 milhões. Fabricado em 2005, o Gulfstream G550 chama atenção não apenas pelo alto padrão e desempenho de aeronave executiva de elite, mas também por pertencer ao cantor sertanejo Gusttavo Lima.

O modelo é um dos mais sofisticados já produzidos pela fabricante norte-americana e foi projetado para voos intercontinentais sem escalas, com autonomia superior a 12 mil quilômetros. O interior do G550 é configurado para oferecer conforto máximo, com cabine espaçosa, poltronas reclináveis, áreas de descanso, cozinha completa e sistemas avançados de entretenimento e comunicação.

A aeronave permite que o artista cumpra agendas intensas de shows pelo Brasil e no exterior com mais agilidade e privacidade, reduzindo o desgaste das longas viagens. Além do desempenho e do luxo, o jatinho também representa um investimento de alto valor, já que modelos da linha Gulfstream seguem entre os mais disputados do mercado de aviação executiva mundial.

Além do Gulfstream G550, Gusttavo Lima já teve e mantém outras aeronaves em sua frota particular, reforçando o perfil de alto padrão do cantor no setor de aviação executiva. Ao longo dos anos, ele foi associado a modelos como o Bombardier Global Express e aeronaves da linha Cessna Citation, utilizadas principalmente para deslocamentos rápidos entre cidades brasileiras.

Patrimônio bilionário construído com música, negócios e investimentos

Gusttavo Lima figura entre os cantores mais ricos do Brasil, com uma fortuna estimada em centenas de milhões de reais construída ao longo de mais de uma década de sucesso contínuo. Os ganhos vêm principalmente de cachês elevados por show, turnês nacionais e internacionais, direitos autorais e contratos publicitários, que colocaram o artista no topo do mercado sertanejo.

Além da música, o cantor diversificou suas fontes de renda com investimentos em empresas, agronegócio, bebidas e ativos de alto valor, como imóveis de luxo e aeronaves executivas. Essa estratégia empresarial consolidou Gusttavo Lima não apenas como um dos maiores nomes da música brasileira, mas também como um empresário de grande peso financeiro.