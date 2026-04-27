Nos últimos meses, mudanças nos preços do Jeep Compass chamaram atenção. O veículo, que por anos manteve valores elevados, agora aparece com descontos altos, chegando a ficar até R$ 30 mil mais barato em algumas versões, saindo de cerca de R$ 180 mil para a faixa de R$ 150 mil a R$ 160 mil.

A mudança acontece após a chegada de novos modelos concorrentes, que apresentam propostas mais modernas e foco em eletrificação. Com isso, os consumidores passaram a exigir mais tecnologia, eficiência e maior custo-benefício. Diante disso, reduzir preços deixou de ser opção e virou necessidade para continuar competitivo dentro do mercado.

Promoções e público-alvo

As ofertas têm foco em vendas diretas, como para empresas e pessoas com direito a benefícios. Nessas condições, os descontos são ainda maiores, com reduções que podem passar de R$ 30 mil e levar versões, como a Longitude, para faixas próximas de R$ 170 mil.

Impacto para quem já comprou

Se por um lado os novos preços são atraentes, por outro, geram a desvalorização dos seminovos. Proprietários de versões recentes já sentem o impacto no valor de revenda, com modelos que antes eram vendidos por mais de R$ 190 mil agora sendo negociados bem abaixo disso, reflexo da queda nos preços oficiais.