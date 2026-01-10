De acordo com o portal ge.globo, o Palmeiras abriu conversas para contratar Jhon Arias, ex-Fluminense e atualmente no Wolverhampton, da Inglaterra. Campeão da Libertadores de 2023 pelo Tricolor das Laranjeiras, o meia-atacante é um alvo antigo do Verdão, que já acompanha o jogador há algumas temporadas. Vale lembrar que o colombiano já desembarcou no Allianz Parque para apresentar seu futebol, mas como rival, atuando pelo Fluminense, em 2024.

O clube paulista tentou a contratação no início do ano passado, mas não conseguiu avançar nas negociações com o Fluminense. Arias acabou se transferindo para o futebol europeu no meio da temporada, logo após a disputa da Copa do Mundo de Clubes. No Wolverhampton, no entanto, o jogador atravessa um período de instabilidade.

Os ‘Wolves’ estão na última posição da Premier League com apenas sete pontos conquistados em 21 rodadas. Arias disputou 22 partidas pelo clube, sendo 15 como titular, e anotou apenas um gol. De acordo com o veículo, as conversas entre Palmeiras e Jhon Arias ainda são embrionárias.

Caso tope retornar ao Brasil, o colombiano voltaria a atuar no Allianz Parque, estádio onde viveu grandes emoções em 2024. Na ocasião, Arias participou da importante vitória do Fluminense por 1 a 0, resultado que garantiu o clube carioca na Série A do Brasileirão.

Palmeiras também sonha com ex-Botafogo

Além de Jhon Arias, o Palmeiras tem um outro grande nome na mira: Thiago Almada, campeão da Libertadores de 2024 pelo Botafogo. Com poucas oportunidades no Atlético de Madrid, o argentino foi colocado no mercado de transferências de acordo com informações da rádio espanhola “Cadena Ser”.

O clube espanhol fixou em 20 milhões de euros (cerca de R$ 125,5 milhões) o preço por 50% dos direitos econômicos do atleta. Com pouco espaço no Atlético de Madrid, Almada demonstra preocupação com a proximidade da Copa do Mundo. O jogador e seu estafe buscam uma equipe onde ele tenha mais minutos em campo.