O Palmeiras fechou, nesta quinta-feira (5), a contratação do meia-atacante Jhon Arias, que defendia o Fluminense. De acordo com informações da ESPN, o jogador de 28 anos firmou um termo de compromisso com o clube alviverde. Desta forma, o colombiano volta atrás na decisão que tomou em 2025: buscar espaço no futebol europeu após brilhar no Rio de Janeiro.

Bicampeão carioca, vencedor da Copa Libertadores e da Recopa Sul-Americana, Arias se tornou um dos maiores ídolos da história recente do Fluminense. Adorado pela torcida, o meia-atacante acabou negociado com o Wolverhampton, da Inglaterra, após a Copa do Mundo de Clubes por 22 milhões de euros (cerca de 142 milhões na cotação da época).

Na ocasião, Arias fez um pedido direito a Mário Bittencourt, presidente do clube, para ser negociado. O jogador jamais escondeu o sonho de atuar no futebol europeu. Acontece que a aventura de Arias na Inglaterra foi decepcionante. Com o Wolves em má fase, o colombiano somou apenas dois gols e uma assistência em 26 jogos disputados.

Bem diferente do ótimo desempenho que teve no Tricolor: 47 gols e 55 assistências em 230 partidas. Foram justamente esses números que fizeram o Palmeiras desembolsar 25 milhões de euros (R$ 155 milhões) ao clube inglês para trazê-lo de volta ao Brasil.

Arias se tornará quarta maior compra da história

Com o negócio entre Palmeiras e Wolverhampton prestes a ser concretizado, Jhon Arias se tornará a quarta maior compra da história do futebol brasileiro. Alcançando incríveis R$ 155 milhões, o colombiano só ficará atrás de Lucas Paquetá (R$ 260 milhões), Gerson (R$ 168,8 milhões) e Vitor Roque (R$ 162,6 milhões).

O Top-10 ainda conta com Samuel Lino (R$ 151,2 milhões), Danilo (R$ 143,8 milhões), Pedro (R$ 138,5 milhões), Carlitos Tévez (R$ 137 milhões), Thiago Almada (R$ 131,2 milhões) e Edmundo (R$ 128,6 milhões).