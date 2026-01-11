O Internacional confirmou a contratação do meia Paulinho de Paula, que estava livre no mercado desde o término de seu contrato com o Vasco, no fim do ano passado. O jogador chega como o primeiro reforço do Inter para a temporada, após deixar o clube carioca em dezembro.

O Colorado pegou muitos de surpresa ao oficializar o acordo por meio de nota, ainda condicionado à realização de exames médicos e à conclusão dos trâmites jurídicos. A negociação foi conduzida de forma discreta e não havia sido antecipada. No Vasco, as tratativas para renovação com Paulinho perderam força no último semestre.

Sem espaço no elenco sob o comando de Diniz, o jogador acabou tendo poucas oportunidades após se recuperar da grave lesão sofrida no início de 2024. Ainda assim, Paulinho despertou o interesse de clubes do Oriente Médio e também recebeu sondagens de outras equipes da Série A.

Paulinho teve papel decisivo no time comandado por Ramón Díaz que evitou o rebaixamento em 2023 apenas na última rodada. O meia balançou as redes na partida que garantiu a permanência, diante do Bragantino, e se tornou um dos símbolos da reação do elenco para escapar do Z-4.

Após encerrar aquela temporada cercado de expectativas, o volante sofreu uma grave lesão no início de 2024, com a ruptura dos ligamentos do joelho em uma partida no Cariocão. Ele passou toda a temporada afastado dos gramados e só retornou na última rodada do Campeonato Brasileiro.

Já em 2025, Paulinho iniciou o ano como titular no Vasco comandado por Fábio Carille, mas acabou perdendo espaço com o decorrer da temporada e teve poucas oportunidades sob o comando de Fernando Diniz. O meia fez 27 jogos no ano, marcou um gol e deu uma assistência. No total, foram 52 jogos pelo Vasco, com dois gols e três assistências.