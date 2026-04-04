A Fifa confirmou mudanças na programação da fase de grupos da Copa do Mundo, afetando o confronto entre Brasil e Haiti. A partida, que estava prevista para iniciar às 22h, agora será às 21h30 (horário de Brasília) do dia 19 de junho, na Filadélfia, nos Estados Unidos.

Últimos classificados confirmados

A alteração no horário acontece após as repescagens definirem os últimos países que estarão no Mundial. Se classificaram Turquia, Suécia, República Tcheca, Bósnia e Herzegovina, República Democrática do Congo e Iraque. As seleções são dividas em 12 grupos de quatro times cada.

Copa do Mundo histórica em três países

A competição, com início previsto 11 de junho, com partida entre México e África do Sul, será realizada simultaneamente em três países: Estados Unidos, Canadá e México. Além da novidade dos três países-sede, será a primeira vez que 48 seleções participam. A final dessa Copa, que promete ser histórica, está marcada para 19 de julho, nos Estados Unidos.

Agenda do Brasil na fase de grupos

Brasil x Marrocos – 13 de junho às 19h

– 13 de junho às 19h Brasil x Haiti – 19 de junho às 21h30

– 19 de junho às 21h30 Escócia x Brasil – 24 de junho às 19h