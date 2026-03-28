Para aqueles que pretendem adquirir um carro zero, o ano de 2026 pode representar o momento ideal, pois desde o início do ano, o setor automobilístico vem apresentando uma grande quantidade de novidades que tendem a agradar os gostos de muitos consumidores.

Entre SUVs e compactos, elétricos ou movidos a combustão, diversos são os modelos que estão chegando ao mercado e despertando o interesse dos brasileiros. Porém, é inegável que alguns veículos específicos têm se destacado de forma mais expressiva.

Lançados neste primeiro trimestre do ano, os seguintes carros já tem apresentado atributos suficientes para garantir-lhes posições de destaque entre as grandes tendências para 2026 (via Autopapo):

Lançamentos de janeiro

Janeiro pode ser considerado o mês dos carros grandes, já que muitas montadoras lançaram SUVs que têm impressionado por sua performance e recursos. Todavia, não faltou espaço para hatchbacks e até mesmo furgões brilharem. Os destaques incluem:

Toyota Yaris Cross XR;

Toyota Hiace Furgão;

Jetour S06;

Jetour T1;

Jetour T2;

Jeep Compass Blackhawk Turboflex;

Volvo EX30 Ultra;

BMW M135.

Lançamentos de fevereiro

Embora os SUVs tenham conseguido se manter em alta em fevereiro, um limitadíssimo hatch compacto esportivo também se destacou no período por conta de sua infraestrutura. Os modelos em alta do mês foram:

Volkswagen Taos 2026;

Hyundai Creta 1.6 Turbo Flex (N Line e Ultimate);

Hyundai Creta Action;

Toyota GR Yaris;

Cao Chery Tiggo 5X 2027.

Lançamentos de março

As novidades anunciadas para março demonstram que os primeiros meses de 2026 têm sido marcados pelo protagonismo de carros maiores, já que pelo terceiro mês consecutivo, os SUVs concentram os principais destaques. Porém, uma picape também promete fazer sucesso no período. Entre os principais lançamentos, estão:

Ford Ranger XL (cabine simples);

Caoa Changan Avatr 11;

GAC GS3;

Vitara (importado da Suzuki);

Renault Koleos;

BYD Song Plus Turbo;

BYD Atto 8.