Na Espanha, uma lei garante que trabalhadores possam se atrasar no trabalho sem sofrer descontos, como forma de apoiar mães que estão amamentando. A medida reconhece a importância de períodos flexíveis para cuidar da saúde e do bem-estar dos filhos, permitindo que profissionais conciliem suas responsabilidades laborais com a amamentação de maneira segura e sem prejuízos financeiros.

A permissão para amamentação permite que o trabalhador se ausente do trabalho por até uma hora diária até que o bebê complete nove meses, podendo esse tempo ser dividido em duas partes. Quando ambos os responsáveis legais utilizam esse direito, o período pode ser estendido até os doze meses, com redução proporcional do salário a partir do nono mês.

Em empresas grandes como Telefónica ou El Corte Inglés, geralmente existem políticas internas que ampliam ainda mais esses direitos. Além das regras legais, muitas empresas oferecem horários flexíveis, home office parcial e salas de apoio à amamentação, criando um ambiente mais acolhedor para pais e mães.

Essas iniciativas ajudam a reduzir o estresse, aumentam a satisfação no trabalho e contribuem para a retenção de talentos, mostrando que é possível conciliar produtividade e cuidados com os filhos. Ao garantir que os trabalhadores possam se ausentar sem penalidades, a Espanha se posiciona como referência em políticas laborais voltadas à família.

Flexibilidade no trabalho e valorização da família

A legislação espanhola e as políticas internas das empresas refletem um compromisso crescente com a conciliação entre vida profissional e cuidados familiares. Ao permitir atrasos ou ausências sem descontos para amamentação, as organizações oferecem um ambiente de trabalho mais humano, que respeita as necessidades dos pais e mães e promove o bem-estar de toda a família.

Além de beneficiar diretamente os trabalhadores, essas medidas também impactam positivamente a produtividade e a retenção de talentos. Funcionários que se sentem apoiados tendem a apresentar maior engajamento e satisfação, mostrando que flexibilidade e responsabilidade profissional podem caminhar lado a lado, sem comprometer os resultados da empresa.