Uma medida normativa estabelece proteção especial para mulheres grávidas que atuam na área de radiologia, obrigando o afastamento imediato de atividades com exposição a radiação ionizante assim que a gravidez for confirmada. Segundo a legislação, ao comunicar a gestação ao empregador, a profissional deve ser realocada para funções compatíveis com sua condição.

Se a realocação da gestante não for viável, ela deve ser afastada do trabalho com direito ao pagamento do salário-maternidade. Essas medidas são essenciais devido à maior sensibilidade do embrião e do feto aos efeitos biológicos da radiação ionizante. A lei que determina tais medidas é a CLT (Art. 392, § 4º, I) através da NR-32.

A lei também garante que o afastamento ou a realocação não impliquem qualquer prejuízo salarial ou de benefícios para a trabalhadora. Além disso, o empregador deve assegurar condições seguras e compatíveis para que a profissional possa desempenhar suas funções sem riscos à saúde.

Especialistas reforçam que a medida é fundamental para a prevenção de complicações durante a gestação, uma vez que a exposição à radiação pode causar desde alterações no desenvolvimento fetal até problemas de saúde mais graves. Com a norma em vigor, espera-se maior segurança para as profissionais da área e maior tranquilidade para suas famílias.

Segurança e direitos garantidos às grávidas na radiologia

A legislação reforça a importância de proteger a saúde da gestante e do feto, garantindo que mulheres que trabalham com radiação ionizante não sejam expostas a riscos durante a gravidez. Com a realocação ou afastamento, profissionais podem desempenhar suas funções ou se ausentar sem comprometer o salário ou os benefícios.

Além disso, a medida traz mais segurança jurídica para empregadores e trabalhadores, estabelecendo procedimentos claros sobre como proceder ao receber a comunicação da gravidez. O objetivo é assegurar que todas as partes cumpram a lei e que a gestante possa passar pelo período de gestação com proteção integral à saúde.