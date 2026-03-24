A partir deste ano, estudantes do ensino fundamental e médio verão mudanças nas regras escolares. Uma nova lei, recentemente sancionada pelo Governo de São Paulo, muda como o Hino Nacional deve ser executado nas escolas públicas e privadas.

Segundo informações do g1, a principal mudança é que o hasteamento da Bandeira Nacional deixou de ser obrigatório. Antes, além de cantar o Hino, os alunos precisavam acompanhar o içamento da bandeira, algo que nem todas as escolas conseguiam cumprir por falta de estrutura.

Agora, a lei mantém apenas a execução do Hino, garantindo que os estudantes continuem a ter contato com esse símbolo nacional.

A nova norma também orienta que o Hino seja cantado uma vez por semana, preferencialmente às sextas-feiras, antes do início das aulas. Porém, cada escola pode adaptar o dia para se encaixar melhor no cronograma.

Objetivo pedagógico

A mudança foi proposta pelo deputado estadual Lucas Bove (PL), com apoio de outros parlamentares. Em nota enviada ao g1, o deputado ressaltou que a atualização da lei tem um caráter pedagógico, sendo considerado importante que os alunos conheçam a letra e a importância do Hino, independentemente da infraestrutura da escola.