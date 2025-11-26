Os motoboys fazem parte do dia a dia de milhões de brasileiros, sendo responsáveis pelo transporte de mercadorias, alimentos, medicamentos, documentos e, em algumas situações, chegando a salvar vidas ao entregar remédios com urgência. No entanto, uma mudança recente na legislação federal promete impactar significativamente a rotina desses profissionais.

A Lei 12.009/200, que não é do conhecimento geral, exige que todos os condutores de motocicletas que realizam transporte de mercadorias possuam curso específico vinculado à CNH. Sem essa habilitação, o trabalhador pode ser multado e até ter a moto apreendida pelas autoridades de trânsito.

Outra regra que tem gerado controvérsia envolve duas exigências específicas: ter mais de 21 anos e possuir pelo menos 2 anos de habilitação. Essas regras criam um novo obstáculo, especialmente para os jovens que aguardam atingir a maioridade para iniciar o trabalho nas plataformas de entrega.

O uso do colete refletivo agora é obrigatório em todo o país. A falta do equipamento pode resultar na suspensão da CNH, ou seja, além da multa, o motoboy pode ficar impedido de trabalhar até regularizar tanto a documentação quanto o equipamento de segurança.

Regras aumentam segurança, mas também desafios

As retras na legislação buscam tornar o trabalho de motoboys e entregadores mais seguro, garantindo que apenas profissionais capacitados e devidamente equipados realizem o transporte de mercadorias. O curso obrigatório vinculado à CNH e o uso do colete refletivo são medidas que visam reduzir acidentes e proteger tanto os condutores quanto a população.

Por outro lado, as exigências de idade mínima e tempo de habilitação impõem barreiras para jovens que desejam ingressar no setor, gerando debate sobre a adequação das novas regras e o impacto na oferta de mão de obra. Enquanto a segurança é prioridade, muitos trabalhadores e especialistas questionam se essas mudanças podem dificultar o acesso de novos profissionais ao mercado de entregas.