Uma nova lei sancionada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva trouxe mudanças importantes para os trabalhadores brasileiros. A legislação altera a Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) e garante o direito de até três dias de folga por ano para a realização de exames médicos preventivos, sem qualquer desconto no salário, reforçando a proteção à saúde no ambiente de trabalho.

Na prática, o trabalhador pode se ausentar do serviço por até três dias dentro de um período de 12 meses, desde que apresente comprovação, como um atestado de comparecimento ao exame. O benefício é válido para exames preventivos, especialmente relacionados a doenças como câncer de mama, próstata, colo do útero e também infecções como o HPV.

A medida tem como principal objetivo incentivar a prevenção e o diagnóstico precoce de doenças, reduzindo a necessidade de afastamentos mais longos no futuro. Além disso, a nova lei determina que as empresas passem a informar e orientar seus funcionários sobre campanhas de saúde, vacinação e exames disponíveis, criando um ambiente mais consciente e preventivo.

Apesar de muitos acreditarem que se trata de um direito totalmente novo, a possibilidade de folga para exames já existia na CLT desde 2018. A principal mudança agora é o reforço na obrigatoriedade das empresas em divulgar esse direito e incentivar ativamente os trabalhadores a cuidarem da saúde.

Entenda como funciona a nova regra na prática

Para utilizar o benefício, o trabalhador precisa apenas comprovar que realizou o exame médico, geralmente por meio de um atestado ou declaração de comparecimento. A lei não estabelece regras rígidas sobre como os dias devem ser usados, o que permite acordos diretos entre empregado e empregador sobre datas e divisão das ausências.

A nova legislação também amplia o alcance das ações preventivas dentro das empresas, ao exigir a divulgação de campanhas de conscientização e vacinação. Com isso, o governo busca não apenas garantir o direito à folga remunerada, mas também estimular uma cultura de cuidado com a saúde, reduzindo riscos e promovendo mais qualidade de vida no ambiente de trabalho.