Uma nova lei aprovada no Brasil promete transformar o sabor dos chocolates consumidos no país. A mudança estabelece regras mais rígidas sobre a quantidade mínima de cacau nos produtos, o que deve impactar diretamente a composição e, consequentemente, o gosto final dos doces disponíveis no mercado.

Pelo texto aprovado, para que um produto seja considerado chocolate, ele precisará ter pelo menos 35% de sólidos de cacau em algumas categorias, enquanto o chocolate ao leite deverá conter no mínimo 25%. Produtos que não atingirem esses critérios poderão deixar de ser classificados como chocolate, passando a ser rotulados apenas como “sabor chocolate”.

Na prática, isso significa que muitos produtos tendem a ficar menos doces e com sabor mais intenso de cacau. Hoje, parte dos chocolates vendidos no Brasil utiliza o mínimo permitido e uma maior quantidade de açúcar e gordura vegetal, o que pode mudar com a nova regulamentação.

Além de alterar o paladar, a medida também busca aumentar a transparência para o consumidor, exigindo que o percentual de cacau esteja claramente indicado nas embalagens. A expectativa é que isso incentive a produção de chocolates de maior qualidade e valorize a cadeia produtiva do cacau no país.

Mudança pode elevar qualidade e impactar preços

Especialistas apontam que a nova lei tende a elevar o padrão dos chocolates vendidos no Brasil, aproximando-os de mercados internacionais onde o teor de cacau já é mais alto. Com mais cacau e menos aditivos, o produto final pode ganhar em qualidade, aroma e intensidade de sabor.

Por outro lado, a mudança também pode refletir no bolso do consumidor. Como o cacau é uma matéria-prima mais cara, a tendência é de que alguns produtos tenham aumento de preço, especialmente nas versões mais puras. Ainda assim, a expectativa é que o consumidor tenha acesso a opções mais autênticas e melhor definidas no mercado.