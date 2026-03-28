Uma notícia que circula nas redes sociais tem gerado preocupação ao afirmar que turistas, especialmente idosos, estariam proibidos de entrar nos Estados Unidos. No entanto, a realidade é um pouco diferente do que parece à primeira vista e exige atenção para evitar interpretações equivocadas.

De acordo com as informações divulgadas, o governo americano adotou medidas mais rígidas em relação à concessão de vistos, principalmente para imigração permanente. A política tem como base o conceito de “public charge”, que avalia se o estrangeiro pode se tornar dependente de assistência pública no país.

Nesse contexto, fatores como idade avançada, condições de saúde e situação financeira podem influenciar na análise do pedido de visto. Isso fez com que idosos e pessoas com maior risco de depender de serviços públicos tenham mais dificuldades em obter autorização para morar nos EUA.

Apesar da repercussão, é importante destacar que não existe uma proibição direta para turistas. As restrições citadas se aplicam principalmente a vistos de imigração, ou seja, para quem pretende viver de forma permanente no país — e não para viagens temporárias, como turismo ou negócios.

Entenda quem realmente pode ser afetado pelas novas regras

As medidas adotadas pelo governo dos EUA focam principalmente em estrangeiros que desejam obter residência permanente, como familiares de cidadãos americanos, investidores ou trabalhadores que buscam o chamado “green card”. Nesses casos, a análise é mais rigorosa e leva em conta a capacidade de autossustento do candidato.

Para turistas, estudantes e viajantes a trabalho, as regras seguem praticamente as mesmas. Isso significa que brasileiros e outros estrangeiros ainda podem visitar o país normalmente, desde que atendam aos requisitos tradicionais de visto, sem uma proibição específica baseada apenas na idade.