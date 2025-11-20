A Arábia Saudita vive sob um regime de monarquia absoluta, no qual todo o poder político está concentrado na família real Al Saud. Diferentemente de democracias, o país não realiza eleições nacionais para cargos executivos ou legislativos, e não existem partidos políticos legais que representem interesses diversos da população.

Em vez de um parlamento eleito, há a Assembleia Consultiva (Majlis al-Shura), formada por 150 membros nomeados pelo rei. Esse órgão tem caráter apenas consultivo — propõe ideias, mas não legisla com autonomia política verdadeira. A ausência de separação de poderes fica evidente: o monarca detém funções executivas, legislativas e até judiciais, nomeando ministros e outros altos cargos.

Embora eleições municipais limitadas já tenham ocorrido, como em 2005, 2011 e 2015, esses conselhos locais têm pouco poder real. Além disso, metade das cadeiras dos conselhos é nomeada e não eleita, o que reforça o controle da monarquia sobre o processo.

A proibição de partidos políticos no país significa que não há espaço institucional para formas organizadas de oposição ou diversidade ideológica. Assim, a política na Arábia Saudita se dá majoritariamente nos bastidores da família real e por meio de consultas pontuais a líderes tribais, religiosos ou empresários influentes, mas sem participação democrática ampla por parte dos cidadãos.

Concentração de poder e impacto na vida pública

A centralização extrema de autoridade na figura do rei e de sua família impede que a população tenha mecanismos reais para influenciar decisões políticas ou fiscalizar o governo. Sem eleições nacionais ou partidos que representem diferentes setores da sociedade, o cidadão saudita permanece à margem das escolhas que moldam seu futuro.

Além disso, a ausência de pluralidade política afeta diretamente questões sociais, econômicas e de direitos humanos. Sem oposição formal ou debate público transparente, reformas acontecem de forma lenta e sempre sob controle estrito da monarquia. Isso cria um ambiente em que críticas são desencorajadas e a participação popular fica restrita.