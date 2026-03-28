Representado pelo símbolo de um triângulo vermelho, o pisca-alerta é um dispositivo de segurança obrigatório, presente em praticamente todos os veículos, cuja função central é de alertar a outros motoristas sobre situações de emergência ou paradas forçadas.

Mas é importante destacar que, assim como diversos outros recursos do veículo, o dispositivo também possui regras de uso, que por sua vez, estão dispostas nas páginas do Código de Trânsito Brasileiro (CTB) e podem gerar penalidades severas caso violadas.

Ainda mais considerando que, quando utilizado incorretamente, o pisca-alerta pode causar acidentes. De acordo com o artigo 40, inciso V, e Artigo 251 do CTB, o recurso é restrito a situações excepcionais, servindo apenas para sinalizar perigo ou a necessidade de parar de forma repentina.

Isso significa que, em casos de uso indevido, os condutores estarão sujeitos à penalização, que inclui quatro pontos na Carteira Nacional de Habilitação (CNH), além da aplicação de multa no valor de R$ 130,16. Entre os exemplos de infração, estão:

Em movimento: caso não haja nenhuma emergência na pista, o uso do pisca-alerta com o carro andando é considerado uma infração;

caso não haja nenhuma emergência na pista, o uso do pisca-alerta com o carro andando é considerado uma infração; Estacionamento: ligar o pisca-alerta não legaliza a parada em locais indevidos, como calçadas, fila dupla ou faixas de pedestre;

ligar o pisca-alerta não legaliza a parada em locais indevidos, como calçadas, fila dupla ou faixas de pedestre; Chuva ou neblina: o uso do pisca-alerta nessas condições pode causar acidentes, principalmente por conta da baixa visibilidade.

Como usar o pisca-alerta corretamente

Conforme mencionado anteriormente, o pisca-alerta é considerado um recurso essencial de segurança veicular, e suas regras de utilização estão previstas no CTB. São elas:

Situações de emergência: caso o veículo esteja parado em local perigoso ou se envolver ou estiver perto de algum acidente;

caso o veículo esteja parado em local perigoso ou se envolver ou estiver perto de algum acidente; Imobilizações justificáveis: panes mecânicas, vias bloqueadas ou falta de combustível podem forçar o veículo a parar, demandando o acionamento do pisca-alerta;

panes mecânicas, vias bloqueadas ou falta de combustível podem forçar o veículo a parar, demandando o acionamento do pisca-alerta; Sinalização de parada repentina: em rodovias, o recurso pode servir para sinalizar paradas repentinas para motoristas que estão mais atrás;

em rodovias, o recurso pode servir para sinalizar paradas repentinas para motoristas que estão mais atrás; Regulamentação: em determinados locais, a sinalização da via pode exigir o acionamento do pisca-alerta.