Apesar de apresentarem fisionomias distintas, o torso masculino e feminino compartilham muitas características entre si. E foi baseando-se neste entendimento que o departamento de piscinas de Berlim, a capital alemã, aprovou uma lei revolucionária.

Com o intuito de fortalecer a luta contra a discriminação entre homens e mulheres, a entidade decidiu permitir que mulheres façam topless em piscinas da cidade, podendo tanto nadar quanto frequentar áreas comuns de clubes com os seios à mostra.

A decisão também foi motivada por um recurso apresentado pela ativista alemã Lotte Mies, que se sentiu discriminada e alegou não haver nenhum tipo de penalidade específica para homens que exibam o torso nu.

Em comunicado, a entidade afirmou que incluirá a nova lei em seu regulamento interno e regulamento de banhos para garantir que a igualdade entre os sexos seja respeitada e mulheres possam se sentir mais à vontade.

Além disso, o departamento esclareceu que as novas diretrizes se aplicam tanto a pessoas do sexo feminino quanto a pessoas que possuam seios do tipo feminino, independentemente do gênero com o qual se identificam.

Lei em prol do topless foi bem recebida

Embora pareça inusitada, a lei que permite que mulheres façam topless em piscinas foi extremamente bem recebida por muitos alemães, sobretudo os que defendem o conceito de “Freikörperkultur”, que se traduz para algo como “cultura do corpo livre”.

Ademais, conforme divulgado pelo portal Uol, a diretora do serviço de mediação antidiscriminação de Berlim, Doris Liebscher, também elogiou a decisão, ressaltando a importância de que o regulamento seja adotado de maneira concreta.

É importante lembrar que, em grande parte da Alemanha, a nudez pública não só é apropriada, como também é vista como um hábito saudável. E a recepção positiva da lei comprova que este reconhecimento está sendo amplamente difundido e finalmente sendo alinhado junto a autoridades.