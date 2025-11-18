O 13º salário é tão tradicional no Brasil que muita gente nem imagina como seria terminar o ano sem esse alívio financeiro. A gratificação, criada para ajudar nas despesas de fim de ano e valorizar o trabalho realizado ao longo dos meses, é considerada um direito consolidado dos trabalhadores brasileiros. No entanto, em diversos países desenvolvidos, essa realidade é bem diferente — e os trabalhadores simplesmente não contam com esse pagamento extra.

Países onde o 13º não existe por lei

Em nações como Estados Unidos, Reino Unido e Austrália, não há legislação que obrigue as empresas a pagar o 13º salário. O que existe, em muitos casos, é um bônus opcional, com regras e valores definidos pela própria empresa. Ou seja, nada garante que o empregado vai receber algo a mais em dezembro.

Nos Estados Unidos, por exemplo, o bônus de fim de ano é apenas uma prática empresarial comum em determinados setores, mas pode variar de acordo com o desempenho individual ou da companhia. No Reino Unido, a situação é semelhante: não há pagamento obrigatório de 13º ou 14º salário, e o bônus depende de decisão interna. Na Austrália, o cenário continua igual — nenhuma lei determina o pagamento extra anual.

Até mesmo em alguns países latino-americanos, como o Chile, a regra é diferente da brasileira. Lá, o pagamento adicional não é obrigatório, embora algumas empresas ofereçam gratificações para manter competitividade.

O impacto para trabalhadores e empresas

A ausência do 13º salário impacta diretamente o planejamento financeiro dos trabalhadores. Enquanto no Brasil muitos já contam com essa quantia para pagar dívidas, compras de Natal ou viagens, em países sem a obrigatoriedade a renda anual depende integralmente do salário mensal e de possíveis bonificações incertas.

Para empresas que contratam funcionários remotos em outros países, entender essas diferenças é fundamental para evitar erros contratuais e desentendimentos legais. Cada país possui sua própria legislação trabalhista, e desconhecer essas regras pode gerar problemas sérios no futuro.

No fim das contas, o que é visto como privilégio no Brasil é considerado apenas uma política interna opcional em boa parte do mundo — e muitos trabalhadores por lá terminam o ano sem um centavo extra.