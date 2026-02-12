A obrigação de pagar pensão alimentícia é um dever legal previsto no artigo 1.694 do Código Civil, que estabelece que parentes podem pedir alimentos uns aos outros quando houver necessidade de quem solicita e possibilidade financeira de quem deve pagar. No caso de filhos menores, porém, a responsabilidade é prioritariamente dos pais.

O artigo 1.566, inciso IV, do Código Civil, determina que cabe aos pais o dever de sustento, guarda e educação dos filhos, obrigação também reforçada pelo artigo 229 da Constituição Federal. Quando o pai ou a mãe deixa de pagar a pensão, a dívida não desaparece.

O valor pode ser cobrado judicialmente, inclusive com a possibilidade de prisão civil do devedor, conforme prevê o artigo 528 do Código de Processo Civil. Ou seja, a legislação brasileira trata a pensão alimentícia como uma obrigação séria, com mecanismos rigorosos para garantir o cumprimento.

Mas o que acontece quando os pais não têm condições financeiras de arcar com o sustento dos filhos? Nesses casos, pode surgir a chamada obrigação subsidiária dos avós. O artigo 1.696 do Código Civil estabelece que o direito aos alimentos é recíproco entre pais e filhos e se estende aos ascendentes, recaindo a obrigação nos parentes mais próximos em grau, como os avós.

Tios não são obrigados a pagar pensão

Já em relação aos tios, a situação é diferente. O artigo 1.697 do Código Civil menciona que, na falta dos ascendentes, a obrigação pode alcançar descendentes e, na ausência destes, os irmãos — mas não cita expressamente os tios. Por isso, parentes colaterais de terceiro grau não têm obrigação automática de pagar pensão.

Apenas em situações extremamente excepcionais, com decisão judicial específica e comprovada impossibilidade de todos os parentes mais próximos, poderia haver discussão sobre eventual responsabilidade. A regra geral, portanto, é clara: tios não são obrigados automaticamente a arcar com pensão alimentícia.