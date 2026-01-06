O custo da habitação, especialmente o valor dos aluguéis, tornou-se uma das maiores preocupações para moradores de grandes centros urbanos. O aumento da demanda por imóveis nas cidades, sem que a oferta acompanhe o mesmo ritmo, provocou uma alta acelerada nos preços, afetando principalmente famílias de classe média e jovens.

Diante desse contexto, governos passaram a debater mecanismos para frear reajustes considerados abusivos. Em um dos principais países europeus, foi implementada uma legislação específica com o objetivo de regular o mercado imobiliário e garantir maior proteção a quem depende do aluguel para viver.

A legislação conhecida como “freio do aluguel” passou a valer na Alemanha em 2015, como resposta ao forte aumento dos preços em cidades com alta demanda. A norma foi aprovada pelo Parlamento alemão e autoriza os estados a identificar as regiões onde há maior desequilíbrio no mercado imobiliário.

Nessas localidades, os proprietários ficam impedidos de estabelecer valores muito acima da média praticada na região ao firmar novos contratos. Na prática, o aluguel pode exceder em no máximo 10% o valor médio de imóveis equivalentes no mesmo bairro ou área. A regra se aplica principalmente a contratos novos e a imóveis já existentes.

A iniciativa surgiu diante da incapacidade dos próprios mecanismos de mercado de frear os reajustes. Desde 2010, cidades como Berlim, Munique, Hamburgo, Frankfurt e Colônia passaram a registrar aumentos expressivos tanto nos preços de compra quanto nos valores de aluguel, impulsionados por fatores como juros baixos, crescimento da população urbana e maior influxo de capital no mercado imobiliário.

Como funciona o controle de preços e quem é beneficiado pela regra

A lei estabelece limites claros para evitar distorções no mercado de aluguel, buscando equilibrar a relação entre proprietários e inquilinos. Ao atrelar os valores à média local, a medida reduz a possibilidade de reajustes abruptos e traz maior previsibilidade para quem precisa planejar os gastos com moradia a longo prazo.

Além de aliviar o orçamento das famílias, o mecanismo também ajuda a conter a especulação imobiliária em áreas mais disputadas. Com isso, a política pública busca garantir acesso à moradia em regiões urbanas estratégicas, preservando a diversidade social e evitando a exclusão de moradores por causa da alta nos preços.