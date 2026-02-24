No Brasil, a legislação trabalhista garante que todo trabalhador com carteira assinada tem direito a 30 dias corridos de férias após cada período de 12 meses de prestação de serviços, desde que não ultrapasse cinco faltas injustificadas no ano. Esse direito, previsto na Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), é uma das principais garantias sociais para o descanso anual do empregado.

Mas novas interpretações e brechas jurídicas podem pôr em risco sua fruição plena. A principal preocupação de especialistas é com alterações e interpretacões legais que flexibilizam a contagem de faltas, abrindo margem para empregadores argumentarem que certos ausências — mesmo justificadas — possam ser consideradas na soma total que leva à redução das férias.

Embora a lei seja clara ao permitir o abate de dias de férias somente em casos específicos de faltas injustificadas, a aplicação prática de algumas regras contraditórias pode gerar insegurança jurídica para trabalhadores e tribunais.

Outro ponto de debate é a forma como as férias podem ser fracionadas conforme acordo entre empregado e empregador. A própria CLT já permite que os 30 dias sejam divididos em até três períodos, desde que um deles seja de pelo menos 14 dias corridos e os demais não sejam inferiores a cinco dias.

Críticos afirmam que essa possibilidade, se mal utilizada, pode fragmentar o descanso e esvaziar a intenção original do benefício, que é garantir um período contínuo de recuperação física e mental ao trabalhador. Apesar das controvérsias, defensores dos direitos trabalhistas reforçam que a legislação continua assegurando o direito aos 30 dias de férias, desde que o empregado cumpra as condições previstas.

Entenda quando o trabalhador pode perder dias de descanso

Pelas regras atuais da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), o número de faltas injustificadas ao longo do período aquisitivo pode reduzir proporcionalmente os dias de férias. Quem ultrapassa cinco ausências sem justificativa já pode ter o período de descanso diminuído, seguindo uma tabela prevista na própria legislação trabalhista.

Por isso, especialistas orientam que o empregado acompanhe atentamente seu controle de ponto e mantenha registros de atestados e justificativas formais. Pequenos descuidos ao longo do ano podem impactar diretamente o direito aos 30 dias integrais, tornando essencial a atenção às regras para não comprometer o período de férias.