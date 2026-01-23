A França anunciou a adoção de regras mais rígidas contra o tabagismo em espaços públicos. A partir de 1º de julho, será proibido fumar em áreas abertas com circulação de crianças, como parques, praias, jardins públicos, entorno de escolas, estações rodoviárias e instalações esportivas.

O descumprimento da norma pode resultar em multa de até 135 euros, o equivalente a aproximadamente R$ 867. A medida, divulgada em junho de 2025, integra a política do governo francês para reduzir o consumo de tabaco e ampliar a proteção à saúde de crianças e adolescentes.

Ao apresentar a nova legislação, a ministra da Saúde e da Família da França, Catherine Vautrin, destacou que a prioridade é assegurar espaços mais saudáveis para crianças e adolescentes. Segundo ela, “o tabaco deve desaparecer onde há crianças; a liberdade de fumar termina onde começa o direito das crianças de respirar ar puro”.

A legislação amplia as restrições já vigentes no país, mas não abrange todos os ambientes. Terraços de bares e cafés ficaram fora da proibição, assim como os cigarros eletrônicos, que não foram incluídos na medida. Segundo o Observatório Francês de Drogas e Tendências Aditivas, 23,1% da população francesa fuma diariamente, o menor índice registrado desde o final da década de 1990.

Medida reforça proteção à saúde infantil e combate ao fumo passivo

A iniciativa do governo francês busca reduzir a exposição de crianças e adolescentes ao fumo passivo, reconhecido como fator de risco para doenças respiratórias, cardiovasculares e outros problemas de saúde. Ao restringir o consumo de tabaco em locais frequentados por menores, as autoridades pretendem criar ambientes mais seguros e estimular mudanças de comportamento na sociedade.

Especialistas em saúde pública avaliam que a ampliação das áreas livres de fumaça pode contribuir também para a redução do número de fumantes no país a médio e longo prazo. A expectativa é que a medida funcione não apenas como punição, mas como instrumento educativo, reforçando a ideia de que o direito coletivo à saúde deve prevalecer em espaços compartilhados.