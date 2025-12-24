Desde a província de Ontário, no Canadá, chega uma lei que promete transformar o mercado de aluguel residencial: o direito de pessoas com animais de estimação entra em vigor, proibindo que proprietários recusem inquilinos com pets com base apenas nessa condição.

De acordo com a Residential Tenancies Act, 2006 (RTA), qualquer cláusula contratual que estipule “sem animais” torna‐se nula e sem efeito. A medida representa um avanço significativo no respeito aos direitos dos locatários e aos lares das famílias que compartilham suas vidas com seus companheiros peludos.

A lei também estabelece que os proprietários não podem penalizar os inquilinos por possuírem animais de estimação, desde que os pets não causem danos à propriedade ou perturbações à vizinhança. Isso significa que os locatários têm direito de viver com seus animais de estimação sem medo de serem discriminados ou rejeitados durante o processo de locação.

Além disso, a mudança reforça a importância de um mercado de aluguel mais inclusivo e justo, equilibrando os direitos dos proprietários com as necessidades dos inquilinos. Organizações de defesa dos direitos dos animais e associações de locatários receberam a medida com entusiasmo, destacando que ela contribui para mais bem-estar e segurança para famílias e seus pets.

Um passo importante para inquilinos e seus animais de estimação

A nova legislação de Ontário representa um avanço significativo na proteção dos direitos dos locatários que possuem animais de estimação. Ao invalidar cláusulas que proíbem pets, a lei garante que famílias não sejam discriminadas durante o processo de aluguel, permitindo que possam viver com seus companheiros sem receio de rejeição ou penalidades.

Além disso, a medida promove um mercado de locação mais equilibrado e inclusivo, onde os direitos dos proprietários são respeitados, mas os inquilinos também têm segurança e liberdade para manter seus animais em casa.