O mundo do entretenimento amanheceu mais triste hoje. O ator Chuck Norris, lenda máxima dos filmes de ação, morreu aos 86 anos, conforme comunicado divulgado pela família do artista nesta sexta-feira (20).

Em postagem nas redes sociais, os familiares destacaram que preferem manter em sigilo detalhes sobre as circunstâncias da morte do ator. Ainda assim, informaram que Norris estava cercado por pessoas próximas no momento do falecimento.

Informações preliminares do site TMZ indicam que o ator havia passado por uma emergência médica dias antes, sendo atendido em uma unidade de saúde. No entanto, não há confirmação sobre o quadro clínico que levou à sua morte.

Na nota, a família ressaltou o papel de Norris além da carreira artística, descrevendo-o como um homem dedicado à família, com forte senso de propósito e valores pessoais.

Principais filmes e sucesso no cinema

Chuck Norris construiu uma carreira sólida no cinema de ação, especialmente entre as décadas de 70 e 80. Um de seus trabalhos mais lembrados é “O Voo do Dragão”, de 1972, no qual atuou ao lado de Bruce Lee.

Entre os filmes de maior destaque estão “Comando Delta” (1986), Os Mercenários 2 (2012) e “Braddock – O Super Comando” (1984).

Além do cinema, Norris também ganhou popularidade na televisão ao interpretar o personagem principal da série “Walker, Texas Ranger”, exibida de 1993 até 2001.

Legado e impacto

Ao longo dos anos, Norris se tornou um dos atores mais reconhecidos do cinema, especialmente no gênero de ação. Sua morte encerra a trajetória de um dos nomes mais marcantes do entretenimento.